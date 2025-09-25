Блогера Максима Каца объявили в розыск во всех странах Интерпола
Блогер Максим Кац
Хорошевский суд Москвы 23 сентября санкционировал заочный арест Каца по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента, совершенном после привлечения к административной ответственности (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) . За это преступление ему грозит до двух лет лишения свободы.
Уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента было возбуждено против Каца в августе. Поводом для этого стало заявление в Роскомнадзор члена НПО «Депутаты мирной России» (деятельность организации признана нежелательной в РФ).
24 августа 2023 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Кроме того, блогера на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.