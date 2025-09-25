Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Блогера Максима Каца объявили в розыск во всех странах Интерпола

Ведомости

Блогер Максим Кац (считается в России иноагентом), который осужден за фейки об армии России и обвиняется в уклонении от обязанностей иноагента, объявлен в розыск во всех странах - участницах Интерпола. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Хорошевский суд Москвы 23 сентября санкционировал заочный арест Каца по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента, совершенном после привлечения к административной ответственности (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) . За это преступление ему грозит до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента было возбуждено против Каца в августе. Поводом для этого стало заявление в Роскомнадзор члена НПО «Депутаты мирной России» (деятельность организации признана нежелательной в РФ).

24 августа 2023 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Кроме того, блогера на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её