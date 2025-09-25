Блогера Максима Каца объявили в розыск во всех странах Интерпола

Блогер Максим Кац (считается в России иноагентом) , который осужден за фейки об армии России и обвиняется в уклонении от обязанностей иноагента, объявлен в розыск во всех странах - участницах Интерпола. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.