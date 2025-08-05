На Максима Каца завели уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента

24 августа 2023 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам колонии по делу о фейках о ВС РФ. Его признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об армии России). Кроме того, блогера лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на четыре года.