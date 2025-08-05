На Максима Каца завели уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента
Уголовное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента заведено в отношении блогера Максима Каца
Собеседник агентства уточнил, что против Каца возбуждено дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах).
По данным правоохранительных органов, блогер входит в «Депутаты мирной России» и недавно предложил сделать ее участников анонимными. Предложение не поддержали несколько участников, включая бывшего муниципального депутата Санкт-Петербурга Ольгу Галкину. После этого конфликта в Роскомнадзор поступило обращение от члена организации.
24 августа 2023 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам колонии по делу о фейках о ВС РФ. Его признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об армии России). Кроме того, блогера лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на четыре года.
По данным следствия, 3 апреля 2022 г. Кац разместил на своем YouTube-канале видеоролик с заведомо ложной информацией о ВС РФ. Его заочно арестовали по делу о фейках об армии 23 марта 2023 г. Сам блогер находится за границей.
22 июля 2022 г. Минюст включил Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента, а 5 декабря 2022 г. он стал первым физлицом-иноагентом, которого оштрафовали за отсутствие специальной маркировки об этом статусе. Основанием для штрафа стали посты в Telegram-канале и видео на YouTube-канале.