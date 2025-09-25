Газета
Верке Сердючке могут запретить въезд в Россию

Украинскому артисту Андрею Данилко, выступающему под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, может быть запрещен въезд в Российскую Федерацию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы российских правоохранительных органов.

Согласно документам, для принятия такого решения есть соответствующие основания.

В середине июня на тот момент языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень обратился в полицию из-за нарушения Данилко моратория на русскоязычные песни в Киеве. Бывший уполномоченный также обвинил артиста в «попрании закона об украинизации». По данным издания «Страна», на исполнителя пожаловались активисты из-за его песен на русском языке во время концерта 13 июня в киевском Osocor Residence.

