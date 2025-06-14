Украинский омбудсмен обратился в полицию из-за песен Сердючки на русском языке

Как сообщает издание, на исполнителя пожаловались активисты из-за его песен на русском языке во время концерта 13 июня в киевском Osocor Residence. «Часть программы была на русском, поскольку песни на этом языке составляют основную часть репертуара Сердючки», – сообщила украинская «Страна».