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Депутата сейма Латвии отстранили от заседания за защиту русского языка

Ведомости

Сейм (парламент) Латвии отстранил от участия в заседании лидера партии «Стабильность» Алексея Росликова за слова в поддержку русского языка в ходе рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий». Об этом сообщает гостелерадио LSM.

«Русский язык – наш язык», – заявил Росликов.

По его словам, значительную часть населения республики составляют русские, которые ежедневно говорят дома на родном языке, и без них страна развиваться не сможет. После этого спикер парламента Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний за неэтичное поведение и использование русского языка на заседании. Решение поддержали 63 парламентария, после чего депутат вышел из зала.

Кроме того, Росликову грозит лишение возможности посещать шесть заседаний парламента.

29 мая сейм Латвии принял в третьем окончательном чтении поправки к регламенту, обязывающие депутатов использовать в служебных помещениях только государственный латышский язык. Запрет на использование чиновниками других языков вводится на время заседаний органа, в процессе межличностного общения и коммуникации с гражданами.

20 июня 2024 г. парламент Латвии принял закон, который обязывает россиян, проживающих в республике, сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ. Изменения коснулись тех, кто получил ВНЖ до 2003 г. При этом они не затронули людей старше 75 лет.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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