Депутата сейма Латвии отстранили от заседания за защиту русского языка
Сейм (парламент) Латвии отстранил от участия в заседании лидера партии «Стабильность» Алексея Росликова за слова в поддержку русского языка в ходе рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий». Об этом сообщает гостелерадио LSM.
«Русский язык – наш язык», – заявил Росликов.
По его словам, значительную часть населения республики составляют русские, которые ежедневно говорят дома на родном языке, и без них страна развиваться не сможет. После этого спикер парламента Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний за неэтичное поведение и использование русского языка на заседании. Решение поддержали 63 парламентария, после чего депутат вышел из зала.
Кроме того, Росликову грозит лишение возможности посещать шесть заседаний парламента.
29 мая сейм Латвии принял в третьем окончательном чтении поправки к регламенту, обязывающие депутатов использовать в служебных помещениях только государственный латышский язык. Запрет на использование чиновниками других языков вводится на время заседаний органа, в процессе межличностного общения и коммуникации с гражданами.
20 июня 2024 г. парламент Латвии принял закон, который обязывает россиян, проживающих в республике, сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ. Изменения коснулись тех, кто получил ВНЖ до 2003 г. При этом они не затронули людей старше 75 лет.