Депутата сейма Латвии отстранили от заседания за защиту русского языка

По его словам, значительную часть населения республики составляют русские, которые ежедневно говорят дома на родном языке, и без них страна развиваться не сможет. После этого спикер парламента Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний за неэтичное поведение и использование русского языка на заседании. Решение поддержали 63 парламентария, после чего депутат вышел из зала.