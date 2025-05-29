Сейм Латвии обязал депутатов общаться в парламенте только на латышском языке
Сейм (парламент) Латвии принял в третьем окончательном чтении поправки к регламенту, которые обязывают депутатов использовать в служебных помещениях только государственный латышский язык. Об этом сообщает портал гостелерадио LSM.
Запрет на использование чиновниками других языков вводится на время заседаний органа, а также в процессе межличностного общения и коммуникации с гражданами.
В апреле 2024 г. портал Delfi сообщал, что правительство Латвии приняло решение о постепенном отказе от изучения русского языка в качестве второго иностранного в школах. Ученики, которые до 1 сентября 2025 г. выберут как второй иностранный язык русский, смогут продолжать изучать его до завершения основной школы. Позднее в качестве второго иностранного языка, начиная с 5-го класса, можно будет учить только официальный язык Евросоюза, стран Европейской экономической зоны или же язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании.
20 июня прошлого года парламент Латвии принял закон, обязывающий россиян, которые проживают в республике, сдавать экзамен по латышскому языку для продления ВНЖ. Изменения коснулись тех, кто получил ВНЖ до 2003 г. При этом они не затронули людей старше 75 лет.