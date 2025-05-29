Сейм Латвии обязал депутатов общаться в парламенте только на латышском языке

В апреле 2024 г. портал Delfi сообщал, что правительство Латвии приняло решение о постепенном отказе от изучения русского языка в качестве второго иностранного в школах. Ученики, которые до 1 сентября 2025 г. выберут как второй иностранный язык русский, смогут продолжать изучать его до завершения основной школы. Позднее в качестве второго иностранного языка, начиная с 5-го класса, можно будет учить только официальный язык Евросоюза, стран Европейской экономической зоны или же язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании.