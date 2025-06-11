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Захарова назвала позором попытку запретить общение на русском языке в Латвии

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила намерение властей Латвии законодательно запретить использование русского языка в общественных и публичных местах. Она назвала эти действия позором и проявлением неонацизма, отметив, что они противоречат базовым ценностям демократии.

«Это позор. Жуткий позор для страны, которая считает себя цивилизованной. Власти и режим нынешней Латвии вообще не могут таким образом характеризоваться как цивилизованные», – заявила дипломат на брифинге.

По словам Захаровой, политика латвийских властей идет вразрез с теми «пресловутыми ценностями демократии», которые активно продвигаются в Европе.

Дипломат считает, что запрет на использование какого-либо языка на своей территории – это позор для любого правового государства. Тем более если речь идет о языке, который является родным для части населения.

5 июня стало известно о конфликте в латвийском сейме, где лидер партии «Стабильность» Алексей Росликов был отстранен от участия в заседании за поддержку русского языка. Во время рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий» он заявил: «Русский язык – наш язык».

Росликов подчеркнул, что значительная часть населения Латвии – русские, ежедневно говорящие на родном языке, и без них страна не сможет развиваться. После этого спикер парламента Дайга Миериня объявила голосование об удалении депутата из зала заседаний за «неэтичное поведение» и использование русского языка. Решение поддержали 63 депутата, после чего Росликов покинул зал.

9 июня появились данные, что против Росликова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в оказании помощи России и разжигании национальной вражды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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