Захарова назвала позором попытку запретить общение на русском языке в Латвии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила намерение властей Латвии законодательно запретить использование русского языка в общественных и публичных местах. Она назвала эти действия позором и проявлением неонацизма, отметив, что они противоречат базовым ценностям демократии.
«Это позор. Жуткий позор для страны, которая считает себя цивилизованной. Власти и режим нынешней Латвии вообще не могут таким образом характеризоваться как цивилизованные», – заявила дипломат на брифинге.
По словам Захаровой, политика латвийских властей идет вразрез с теми «пресловутыми ценностями демократии», которые активно продвигаются в Европе.
Дипломат считает, что запрет на использование какого-либо языка на своей территории – это позор для любого правового государства. Тем более если речь идет о языке, который является родным для части населения.
5 июня стало известно о конфликте в латвийском сейме, где лидер партии «Стабильность» Алексей Росликов был отстранен от участия в заседании за поддержку русского языка. Во время рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий» он заявил: «Русский язык – наш язык».
Росликов подчеркнул, что значительная часть населения Латвии – русские, ежедневно говорящие на родном языке, и без них страна не сможет развиваться. После этого спикер парламента Дайга Миериня объявила голосование об удалении депутата из зала заседаний за «неэтичное поведение» и использование русского языка. Решение поддержали 63 депутата, после чего Росликов покинул зал.
9 июня появились данные, что против Росликова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в оказании помощи России и разжигании национальной вражды.