Захарова назвала позором попытку запретить общение на русском языке в Латвии

5 июня стало известно о конфликте в латвийском сейме, где лидер партии «Стабильность» Алексей Росликов был отстранен от участия в заседании за поддержку русского языка. Во время рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий» он заявил: «Русский язык – наш язык».