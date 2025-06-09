Против поддержавшего русскоязычных жителей Латвии депутата возбудили дело

5 июня Росликова отстранили члены парламента (в Латвии – сейма) от участия в заседании за слова в поддержку русского языка в ходе рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий». «Русский язык – наш язык», – отметил тогда Росликов. Он также заявил, что значительную часть населения республики составляют русские, без них страна развиваться не сможет.