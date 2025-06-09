Против поддержавшего русскоязычных жителей Латвии депутата возбудили дело
В Латвии возбуждено уголовное дело в отношении депутата, лидера партии «Стабильность» Алексея Росликова, который выступал против дискриминации русскоязычных жителей, сообщила Служба госбезопасности страны. Его обвинили в оказании помощи России и разжигании национальной вражды.
5 июня Росликова отстранили члены парламента (в Латвии – сейма) от участия в заседании за слова в поддержку русского языка в ходе рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий». «Русский язык – наш язык», – отметил тогда Росликов. Он также заявил, что значительную часть населения республики составляют русские, без них страна развиваться не сможет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что реакция сейма оказалась предсказуема. Выступление Росликова он назвал проявлением голоса разума и подчеркнул, что его наличие «даже в прибалтийских государствах» отрадно.