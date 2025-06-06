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Песков назвал проявлением разума выступление депутата в Латвии на русском языке

Ведомости

Реакция сейма Латвии, отстранившего депутата за защиту русского языка, весьма предсказуема. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Но то, что такие проявления голоса разума возникают даже в прибалтийских государствах, это отрадно», – пояснил представитель Кремля.

5 июня стало известно, что сейм (парламент) Латвии отстранил от участия в заседании лидера партии «Стабильность» Алексея Росликова за поддержку русского языка во время рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий».

«Русский язык – наш язык», – заявил Росликов в ходе заседания (цитата по гостелерадио LSM).

По его словам, значительную часть населения Латвии составляют русские, которые ежедневно говорят дома на родном языке, и без них страна не сможет развиваться. После этого спикер парламента Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний за неэтичное поведение и использование русского языка. Решение поддержали 63 депутата, после чего Росликов покинул зал. Кроме того, депутату грозит лишение права посещать шесть заседаний парламента.

29 мая сейм Латвии принял в третьем окончательном чтении поправки к регламенту, обязывающие депутатов использовать в служебных помещениях только государственный латышский язык. Запрет на использование других языков распространяется на время заседаний, процесс межличностного общения и коммуникацию с гражданами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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