Песков назвал проявлением разума выступление депутата в Латвии на русском языке
Реакция сейма Латвии, отстранившего депутата за защиту русского языка, весьма предсказуема. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Но то, что такие проявления голоса разума возникают даже в прибалтийских государствах, это отрадно», – пояснил представитель Кремля.
5 июня стало известно, что сейм (парламент) Латвии отстранил от участия в заседании лидера партии «Стабильность» Алексея Росликова за поддержку русского языка во время рассмотрения декларации «о русификации в Латвии и устранении ее лингвистических последствий».
«Русский язык – наш язык», – заявил Росликов в ходе заседания (цитата по гостелерадио LSM).
По его словам, значительную часть населения Латвии составляют русские, которые ежедневно говорят дома на родном языке, и без них страна не сможет развиваться. После этого спикер парламента Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний за неэтичное поведение и использование русского языка. Решение поддержали 63 депутата, после чего Росликов покинул зал. Кроме того, депутату грозит лишение права посещать шесть заседаний парламента.
29 мая сейм Латвии принял в третьем окончательном чтении поправки к регламенту, обязывающие депутатов использовать в служебных помещениях только государственный латышский язык. Запрет на использование других языков распространяется на время заседаний, процесс межличностного общения и коммуникацию с гражданами.