Песков назвал проявлением разума выступление депутата в Латвии на русском языке

По его словам, значительную часть населения Латвии составляют русские, которые ежедневно говорят дома на родном языке, и без них страна не сможет развиваться. После этого спикер парламента Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний за неэтичное поведение и использование русского языка. Решение поддержали 63 депутата, после чего Росликов покинул зал. Кроме того, депутату грозит лишение права посещать шесть заседаний парламента.