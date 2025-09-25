Башни собора Парижской Богоматери снова открыты для посещения
Башни собора Парижской Богоматери вновь открыты для посещения после реконструкции. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X.
«Через шесть лет после пожара башни Нотр-Дама вновь открыты для публики. Огромное спасибо более чем 2000 мастеров и ремесленников, приехавших со всей Франции», – написал Макрон.
По данным Weekend, для посетителей доступна 45-минутная экскурсия, начинающаяся в южной башне. Билеты на первые выходные были раскуплены за 24 минуты.
Вечером 15 апреля 2019 г. случился крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал реконструировать его за пять лет. По данным французской прокуратуры, причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки. Доказательств умышленного поджога найти не удалось. В декабре 2021 г. начался первый этап реставрации шпиля собора Парижской Богоматери.