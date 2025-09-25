Газета
Общество

Башни собора Парижской Богоматери снова открыты для посещения

Ведомости

Башни собора Парижской Богоматери вновь открыты для посещения после реконструкции. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети X.

«Через шесть лет после пожара башни Нотр-Дама вновь открыты для публики. Огромное спасибо более чем 2000 мастеров и ремесленников, приехавших со всей Франции», – написал Макрон.

По данным Weekend, для посетителей доступна 45-минутная экскурсия, начинающаяся в южной башне. Билеты на первые выходные были раскуплены за 24 минуты.

Вечером 15 апреля 2019 г. случился крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал реконструировать его за пять лет. По данным французской прокуратуры, причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки. Доказательств умышленного поджога найти не удалось. В декабре 2021 г. начался первый этап реставрации шпиля собора Парижской Богоматери.

