Башни собора Парижской Богоматери снова открыты для посещения

Вечером 15 апреля 2019 г. случился крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери. Его шпиль, часы и большая часть крыши сгорели, но пожарным удалось спасти каркас здания. Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал реконструировать его за пять лет. По данным французской прокуратуры, причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могли стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки. Доказательств умышленного поджога найти не удалось. В декабре 2021 г. начался первый этап реставрации шпиля собора Парижской Богоматери.