Общество

В Мордовии задержали работавшего на украинскую разведку сотрудника IT-компании

Ведомости

Сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Мордовии, который, работая в IT-компании, передавал разведке Украины данные об объектах критической инфраструктуры в регионе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает «РИА Новости».

По данным ведомства, 39-летний житель Мордовии также сообщал иностранным спецслужбам информацию о полицейском для дальнейшего его убийства. Данные передавались через мессенджер Telegram. Кроме того, оперативные действия ведутся для установления причастности задержанного к другим преступлениям.

В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена). Ему грозит срок лишения свободы от 12 до 20 лет, а также пожизненное заключение. Сейчас житель Мордовии находится под стражей.

24 сентября сотрудники УФСБ по Новосибирской области предотвратили теракт в отношении пристава. Преступник был намерен поджечь его дом. Житель Новосибирска 1989 г. р., по данным ЦОС ФСБ России, из неприязни к органам власти создал в соцсети сообщество для дестабилизации работы службы судебных приставов. Для достижения своих целей он решил совершать теракты.

