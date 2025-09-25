В Мордовии задержали работавшего на украинскую разведку сотрудника IT-компании

24 сентября сотрудники УФСБ по Новосибирской области предотвратили теракт в отношении пристава. Преступник был намерен поджечь его дом. Житель Новосибирска 1989 г. р., по данным ЦОС ФСБ России, из неприязни к органам власти создал в соцсети сообщество для дестабилизации работы службы судебных приставов. Для достижения своих целей он решил совершать теракты.