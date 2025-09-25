Дума приняла в первом чтении проект о бесплатном обучении для не сдавших ГИА

В Госдуме отметили, что конкретные профессии и должности, а также перечень образовательных организаций, где будет проводиться обучение, установят региональные власти. Субъекты РФ также смогут предоставлять господдержку такого обучения. Учащиеся смогут готовиться к повторной сдаче ГИА параллельно с профессиональным обучением. После успешной сдачи экзаменов они получат как аттестат об образовании, так и свидетельство о квалификации.