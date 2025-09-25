Газета
Дума приняла в первом чтении проект о бесплатном обучении для не сдавших ГИА

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий школьникам, не сдавшим ГИА после 9-го класса, право бесплатно освоить рабочую профессию и одновременно подготовиться к пересдаче экзамена. Документ опубликован в думской электронной базе.

Поправки предлагаются в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Изменения позволяют учащимся, получившим неудовлетворительные результаты на ГИА, бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки «по профессиям рабочего и должностям служащего».

В Госдуме отметили, что конкретные профессии и должности, а также перечень образовательных организаций, где будет проводиться обучение, установят региональные власти. Субъекты РФ также смогут предоставлять господдержку такого обучения. Учащиеся смогут готовиться к повторной сдаче ГИА параллельно с профессиональным обучением. После успешной сдачи экзаменов они получат как аттестат об образовании, так и свидетельство о квалификации.

Если законопроект будет окончательно принят, новые нормы вступят в силу с 1 января 2026 г.

Документ был внесен на рассмотрение депутатов 16 июля 2025 г. Проект является межфракционным.

