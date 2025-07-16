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Девятиклассники, не сдавшие ГИА, смогут бесплатно освоить рабочую профессию

Ведомости

В Государственную думу внесли законопроект, который предполагает, что девятиклассники, не сдавшие ГИА, получат возможность бесплатно освоить рабочую специальность. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, выпускники девятых классов, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение. Программы подготовки позволят освоить рабочие специальности или должности служащих. Перечень профессий будет устанавливать каждый регион, говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что такие ученики часто теряют целый год до пересдачи экзамена. Этот период можно было бы использовать для получения рабочей квалификации.

В случае принятия законопроекта девятиклассники смогут пройти обучение, сдать квалификационный экзамен и получить не только аттестат, но и свидетельство о рабочей профессии.

28 февраля стало известно, что в 12 регионах, участвующих в эксперименте по особому порядку проведения ГИА в 9-х классах, определят список специальностей для поступления в колледж при наличии аттестата, но без сдачи государственной итоговой аттестации.

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