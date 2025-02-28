Власти 12 регионов РФ определят профессии для приема в колледжи без учета ГИА
Власти 12 регионов, которые в 2025 г. будут участвовать в эксперименте по особому порядку проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-х классах, установят перечень профессий для поступления в колледжи при наличии аттестата, но без учета результатов ГИА, сообщает ТАСС со ссылкой на текст поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта.
В тексте поправки указано, что исполнительный орган субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере образования, вправе установить перечень профессий и специальностей, по которым прием на обучение будет осуществляться без учета результатов основного государственного экзамена (ОГЭ).
Ожидается, что в эксперименте примут участие Москва, Санкт-Петербург, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Тюменская области, Камчатский и Краснодарский края, а также Северная Осетия и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий в 2025 г. получить аттестат об окончании девяти классов по итогам сдачи двух обязательных предметов в рамках ОГЭ вместо четырех. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщал, что перечень субъектов, участвующих в эксперименте, ко второму чтению может быть расширен.
Межфракционный законопроект был внесен в нижнюю палату 17 января. Авторы инициативы ожидают, что упрощение сдачи ОГЭ позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, и число поступающих в организации среднего профессионального образования (СПО).
Действующая редакция проекта предполагает, что закон вступит в силу с момента официального опубликования и будет действовать до 31 декабря 2025 г. Если пилотный проект окажется эффективным, в дальнейшем его могут распространить по всей стране.