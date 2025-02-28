Власти 12 регионов РФ определят профессии для приема в колледжи без учета ГИА

Власти 12 регионов, которые в 2025 г. будут участвовать в эксперименте по особому порядку проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-х классах, установят перечень профессий для поступления в колледжи при наличии аттестата, но без учета результатов ГИА, сообщает ТАСС со ссылкой на текст поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта.