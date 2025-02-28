Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Власти 12 регионов РФ определят профессии для приема в колледжи без учета ГИА

Ведомости

Власти 12 регионов, которые в 2025 г. будут участвовать в эксперименте по особому порядку проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-х классах, установят перечень профессий для поступления в колледжи при наличии аттестата, но без учета результатов ГИА, сообщает ТАСС со ссылкой на текст поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта.

В тексте поправки указано, что исполнительный орган субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере образования, вправе установить перечень профессий и специальностей, по которым прием на обучение будет осуществляться без учета результатов основного государственного экзамена (ОГЭ).

Ожидается, что в эксперименте примут участие Москва, Санкт-Петербург, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Тюменская области, Камчатский и Краснодарский края, а также Северная Осетия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий в 2025 г. получить аттестат об окончании девяти классов по итогам сдачи двух обязательных предметов в рамках ОГЭ вместо четырех. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщал, что перечень субъектов, участвующих в эксперименте, ко второму чтению может быть расширен.

Межфракционный законопроект был внесен в нижнюю палату 17 января. Авторы инициативы ожидают, что упрощение сдачи ОГЭ позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, и число поступающих в организации среднего профессионального образования (СПО).

Действующая редакция проекта предполагает, что закон вступит в силу с момента официального опубликования и будет действовать до 31 декабря 2025 г. Если пилотный проект окажется эффективным, в дальнейшем его могут распространить по всей стране.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных