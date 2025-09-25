ФИФА показала маскотов чемпионата мира по футболу 2026 года

ЧМ мира по футболу – 2026 пройдет в 16 городах Канады, Мексики и США и будет включать 104 матча, за победу в которых будут бороться 48 национальных сборных. Президент США Дональд Трамп в конце августа объявил, что жеребьевка чемпионата пройдет 5 декабря в Вашингтоне.