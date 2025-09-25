Газета
Главная / Общество /

ФИФА показала маскотов чемпионата мира по футболу 2026 года

Ведомости

Маскотами чемпионата мира по футболу 2026 г. стали лось, ягуар и орлан. Об этом сообщили на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Лось Мэйпл представляет Канаду, ягуар Зайю – Мексику, а орлан Клатч – США.

Впервые маскоты будут представлены и в тематических видеоиграх. В частности, они станут первыми игровыми талисманами соревнований FIFA в новой игре FIFA Heroes, которая выйдет в следующем году.

ЧМ мира по футболу – 2026 пройдет в 16 городах Канады, Мексики и США и будет включать 104 матча, за победу в которых будут бороться 48 национальных сборных. Президент США Дональд Трамп в конце августа объявил, что жеребьевка чемпионата пройдет 5 декабря в Вашингтоне.

