Общество

Суд оштрафовал Божену Рынску за оскорбление русских

Ведомости

Тверской районный суд Москвы оштрафовал журналистку Божену Рынску (Малашенко) на 20 000 руб. за унизительные высказывания в адрес русских. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

В материалах дела указано, что Божена Малашенко в интервью, опубликованном в интернете, допускала высказывания, унижающие достоинство группы лиц по национальному признаку.

Ранее московская прокуратура сообщала об административном деле о возбуждении ненависти или унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ) в отношении Рынски. По итогам рассмотрения этого административного дела суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа.

В апреле суд Наурызбайского района Алма-Аты приговорил блогера Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы за публикацию песни, оскорбляющей русских как этнос. Кроме того, ему запретили вести журналистскую, правозащитную и политическую деятельность. В песне «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») содержится нецензурная брань в адрес русского народа, а также узбеков.

