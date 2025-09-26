Суд оштрафовал Божену Рынску за оскорбление русских

В апреле суд Наурызбайского района Алма-Аты приговорил блогера Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы за публикацию песни, оскорбляющей русских как этнос. Кроме того, ему запретили вести журналистскую, правозащитную и политическую деятельность. В песне «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») содержится нецензурная брань в адрес русского народа, а также узбеков.