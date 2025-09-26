Суд оштрафовал Божену Рынску за оскорбление русских
Тверской районный суд Москвы оштрафовал журналистку Божену Рынску (Малашенко) на 20 000 руб. за унизительные высказывания в адрес русских. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
В материалах дела указано, что Божена Малашенко в интервью, опубликованном в интернете, допускала высказывания, унижающие достоинство группы лиц по национальному признаку.
Ранее московская прокуратура сообщала об административном деле о возбуждении ненависти или унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ) в отношении Рынски. По итогам рассмотрения этого административного дела суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа.
В апреле суд Наурызбайского района Алма-Аты приговорил блогера Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы за публикацию песни, оскорбляющей русских как этнос. Кроме того, ему запретили вести журналистскую, правозащитную и политическую деятельность. В песне «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») содержится нецензурная брань в адрес русского народа, а также узбеков.