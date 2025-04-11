В Казахстане блогера приговорили к ограничению свободы за антирусскую песню

В январе «Ведомости» писали, что в России будет ужесточена ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, в том числе по признакам расы, национальности, языка). Сейчас наказание назначается только в том случае, если виновное лицо уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. В новой редакции, в случае ее принятия, ответственность будет наступать при однократном совершении такого проступка. Максимальная санкция по этой части сейчас – лишение свободы на срок до пяти лет.