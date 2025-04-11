В Казахстане блогера приговорили к ограничению свободы за антирусскую песню
Суд Наурызбайского района Алма-Аты приговорил блогера Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы за публикацию песни, оскорбляющей русских как этнос. Ему также запрещено вести журналистскую, правозащитную и политическую деятельность. Об этом сообщило издание Orda.kz.
Песня «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») содержит нецензурную брань в адрес русского народа, а также узбеков. Она была опубликована в аккаунте QazNews24 в Instagram (входит в Meta,
Orda.kz отмечает, что сама композиция была опубликована в сети, в том числе на YouTube и «ВКонтакте», еще несколько лет назад, ее автор неизвестен.
В январе «Ведомости» писали, что в России будет ужесточена ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, в том числе по признакам расы, национальности, языка). Сейчас наказание назначается только в том случае, если виновное лицо уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. В новой редакции, в случае ее принятия, ответственность будет наступать при однократном совершении такого проступка. Максимальная санкция по этой части сейчас – лишение свободы на срок до пяти лет.