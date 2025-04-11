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В Казахстане блогера приговорили к ограничению свободы за антирусскую песню

Ведомости

Суд Наурызбайского района Алма-Аты приговорил блогера Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы за публикацию песни, оскорбляющей русских как этнос. Ему также запрещено вести журналистскую, правозащитную и политическую деятельность. Об этом сообщило издание Orda.kz.

Песня «Йоу, орыстар» («Йоу, русские») содержит нецензурную брань в адрес русского народа, а также узбеков. Она была опубликована в аккаунте QazNews24 в Instagram (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), который администрировал Енсебек. Ноутбук и телефон блогера суд признал вещественными доказательствами и конфисковал в пользу государства.

Orda.kz отмечает, что сама композиция была опубликована в сети, в том числе на YouTube и «ВКонтакте», еще несколько лет назад, ее автор неизвестен.

В январе «Ведомости» писали, что в России будет ужесточена ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, в том числе по признакам расы, национальности, языка). Сейчас наказание назначается только в том случае, если виновное лицо уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. В новой редакции, в случае ее принятия, ответственность будет наступать при однократном совершении такого проступка. Максимальная санкция по этой части сейчас – лишение свободы на срок до пяти лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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