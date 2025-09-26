Между Белоруссией и Россией отменили четыре поезда из-за ДТП
Из-за ДТП в Смоленской области четыре поезда по направлениям Смоленск – Заольша (Белоруссия) и обратно отменены, сообщили в официальном Telegram-канале Белорусской железной дороги.
Решение коснулось составов: Смоленск – Заольша (отправление в 8:34 и 17:15) и обратно (11:17 и 20:04). Отменены только поездки на 26 сентября.
Как отметили представители Белорусской желдороги, в Смоленскую область направлены пожарный аварийно-спасательный и восстановительный поезда. Просьбу об этом озвучили в РЖД.
26 сентября в МЧС России сообщили, что в Смоленской области у станции Рыжиково произошло ДТП с участием грузового поезда и грузовика, в результате которого загорелись вагоны с горючим. Авария произошла около 7:26 мск.