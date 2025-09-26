Газета
Общество

В Ленинградской области зафиксировано 19 смертей от суррогатного алкоголя



В Сланцевском районе Ленинградской области с начала сентября зафиксировано 19 случаев смертей после употребления алкоголя, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на областной комитет по здравоохранению.

По предварительным данным, причиной трагедий стало употребление спиртного, изготовленного в условиях несанкционированного частного производства и распространявшегося «с рук».

Лабораторно подтверждено, что в восьми случаях причиной смерти стал метанол – опасный для жизни токсичный спирт. Материалы медицинских исследований уже переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

На данный момент в Сланцевской больнице медики продолжают бороться за жизнь еще одного пострадавшего: он находится в крайне тяжелом состоянии после отравления метанолом.

Ранее сообщалось, что в региональной прокуратуре сообщили о начале проверки по этому уголовному делу. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Продавцу суррогата грозит до четырех лет лишения свободы. Прокуратура в рамках проверки оценит обстоятельства произошедшего.

