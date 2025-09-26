Газета
Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» открыл стойку регистрации для пассажиров с животными в «Шереметьево»

Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила в аэропорту «Шереметьево» специальную стойку регистрации для пассажиров, путешествующих по России с животными. Об этом сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика.

Теперь оформить питомца на внутренние рейсы можно на выделенной стойке №349. Там специалисты авиакомпании проверят документы и соответствие контейнера требованиям, оформят животное для перелета и выдадут посадочный талон.

«Также на стойке можно проконсультироваться по любым вопросам, связанным с перевозкой животных», – уточнили в «Аэрофлоте».

Пока услуга доступна только на одной стойке в столичном аэропорту. В дальнейшем планируется открыть отдельную стойку и для пассажиров международных рейсов.

До этого сообщалось, что «Аэрофлот» возобновил прямые перелеты между Санкт-Петербургом и Краснодаром. Первый за три года рейс состоялся 19 сентября и прошел с полной загрузкой.

