Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД: задержанный за продажу суррогатного алкоголя разводил водой спирт

Ведомости

Задержанный за продажу суррогатного алкоголя пенсионер покупал спирт, разводил его водой и сбывал односельчанам в Сланцевском районе Ленинградской области. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Первые сигналы из медучреждений и от жителей деревни поступили 24 сентября. По данным МВД, после употребления суррогатного алкоголя погибли семь человек, еще троих госпитализировали. В жилищах всех пострадавших нашли одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя.

«Полицейские в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых и задержали их. Из квартиры мужчины изъяты пустые бутылки, пластиковые канистры и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – уточнили в ведомстве.

Что известно об отравлениях суррогатом в Ленинградской области

Общество

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, до четырех лет лишения свободы). Первый фигурант – мужчина 1946 г. р., а вторая задержанная подозреваемая – женщина 1964 г.р. Следственный комитет сообщал, что фигурантам в ближайшее время предъявят обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В правительстве Ленинградской области уточняли, что всего в сентябре в Сланцевском районе после употребления алкоголя погибли как минимум 19 человек. В восьми случаях лабораторно подтвердили, что к гибели людей привел метанол.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь