МВД: задержанный за продажу суррогатного алкоголя разводил водой спирт
Задержанный за продажу суррогатного алкоголя пенсионер покупал спирт, разводил его водой и сбывал односельчанам в Сланцевском районе Ленинградской области. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Первые сигналы из медучреждений и от жителей деревни поступили 24 сентября. По данным МВД, после употребления суррогатного алкоголя погибли семь человек, еще троих госпитализировали. В жилищах всех пострадавших нашли одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя.
«Полицейские в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых и задержали их. Из квартиры мужчины изъяты пустые бутылки, пластиковые канистры и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, до четырех лет лишения свободы). Первый фигурант – мужчина 1946 г. р., а вторая задержанная подозреваемая – женщина 1964 г.р. Следственный комитет сообщал, что фигурантам в ближайшее время предъявят обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В правительстве Ленинградской области уточняли, что всего в сентябре в Сланцевском районе после употребления алкоголя погибли как минимум 19 человек. В восьми случаях лабораторно подтвердили, что к гибели людей привел метанол.