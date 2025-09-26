Газета
Общество

Что известно об отравлениях суррогатом в Ленинградской области

По данным администрации региона, погибло уже 19 человек
Валерия Хлобыстова
Елена Вострикова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В деревне Гостицы Ленинградской области один из жителей продал суррогатный алкоголь односельчанам. На данный момент известно о семи погибших и троих госпитализированных после его употребления гражданах, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Ведомости» собрали все, что известно о происшествии.

  • В прокуратуре Ленобласти отметили, что в регионе началась проверка по уголовному делу, связанному с отравлениями. Следователи возбудили его по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), из-за чего продавцу суррогата грозит до четырех лет лишения свободы.

  • Сейчас продавец задержан, это мужчина 1946 г.р., прокуратура в рамках проверки оценит обстоятельства произошедшего.

  • По информации следствия, 25 сентября в Сланцевском районе Ленобласти обнаружены тела мужчины 1982 г.р. и женщины 1966 г.р. Они страдали от алкогольной зависимости. Рядом с ними была бутылка спиртного.

  • В деле также появилась вторая подозреваемая – женщина 1964 г.р., которую СК считает причастной к реализации суррогата.

  • СК сообщил, что фигурантам в ближайшее время предъявят обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

  • Следствие устанавливает других пострадавших и принимает меры по изъятию опасной продукции из оборота.

  • По данным администрации Ленобласти, за сентябрь из-за употребления суррогатного алкоголя погибли 19 человек. Это произошло из-за частного производства и торговли алкоголем «с рук».

  • В восьми случаях смертей, которые произошли в течение месяца, уже лабораторно подтверждена причина смерти в виде метанола, который содержался в купленном жителями деревни алкоголе.

  • В администрации уточнили, что одному из пострадавших оказывается медицинская помощь в Сланцевской больнице.

22 сентября в Самаре были вынесены приговоры по резонансному делу об отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр». Его производитель Анар Гусейнов получил девять лет лишения свободы, поставщик спирта Артем Айрапетян – восемь лет. Летом 2023 г. от отравления этим напитком скончались 50 человек, еще 66 получили отравления различной степени тяжести. Контрафактный сидр распространялся в нескольких регионах, включая Самарскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Пензенскую и Курганскую области.

Также 7 августа в Сочи были арестованы две женщины, которых подозревают в продаже кустарного алкоголя на рынке «Казачий». По версии следствия, под видом «домашнего вина» и «чачи» они реализовывали напитки, изготовленные неизвестными лицами в нелегальных условиях. На судебном заседании прозвучала информация, что после употребления этой продукции погиб один человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. Позже в Следственном комитете уточнили, что число жертв отравления могло составить не менее 10 человек.

