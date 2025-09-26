Что известно об отравлениях суррогатом в Ленинградской области

Также 7 августа в Сочи были арестованы две женщины, которых подозревают в продаже кустарного алкоголя на рынке «Казачий». По версии следствия, под видом «домашнего вина» и «чачи» они реализовывали напитки, изготовленные неизвестными лицами в нелегальных условиях. На судебном заседании прозвучала информация, что после употребления этой продукции погиб один человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. Позже в Следственном комитете уточнили, что число жертв отравления могло составить не менее 10 человек.