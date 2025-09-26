Случаи массового отравления алкоголем в России

В период с 7 по 14 октября 2021 г. в Екатеринбурге от суррогатного алкоголя на метиловом спирте пострадал 51 человек, 44 из них скончались. По делу о массовом отравлении были осуждены семь человек – сначала на сроки от трех лет условно до 6,5 года колонии. Позднее шестерым из них приговор был ужесточен: от девяти до десяти лет колонии. Как сообщали в СКР, незаконным оборотом спиртосодержащей продукции они занимались с 2020 г. Всего правоохранителями было конфисковано 45 000 л суррогата. В июне 2025 г. в Екатеринбурге были задержаны представители азербайджанской диаспоры. Как сообщало «РИА Новости», одни из задержанных были организаторами поставок контрафакта.