Случаи массового отравления алкоголем в России

Случаи массового отравления алкоголем в РоссииВ Ленобласти после употребления суррогата погибли не менее 19 человек
В течение сентября как минимум 19 человек погибли после употребления алкоголя в Сланцевском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба регионального правительства. В восьми случаях лабораторно подтверждено, что к гибели привел метанол. Продавец суррогата задержан, ему грозит до четырех лет лишения свободы по делу о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). 26 сентября облпрокуратура объявила о начале проверки. Крупнейшие случаи массового отравления суррогатом в России – в справке «Ведомостей».
1 апреля 1994 г. на ж/д станцию в Сызрани (Самарская область) поступила цистерна, наполненная жидкостью со спиртовым запахом. Несмотря на то что на ней была маркировка «Осторожно, яд», рабочие разлили содержимое по канистрам и распили у себя дома, в результате 20 человек погибли, еще 44 пострадали.
За три недели в октябре-ноябре 2005 г. в Магадане 34 человека погибли после употребления кустарного спиртного, изготавливавшегося из технической жидкости «Метелица». Скончались тогда преимущественно мужчины старше 45 лет, без определенного места жительства. Они, как отмечалось, обменивали суррогат на металлолом и стеклотару.
В мае-июле 2011 г. шесть российских туристов погибли после употребления в ходе прогулке на яхте в турецком Бодруме поддельного виски Mister Burdon, в котором содержался метанол. Полиция Турции после инцидента изъяла 7000 бутылок контрафактного алкоголя.
С 17 декабря 2016 г. в больницы Иркутска начали обращаться граждане с признаками отравления, которые накануне употребляли концентрат для принятия ванн «Боярышник». Жидкость кустарно изготавливалась из метилового спирта (на упаковке в составе при этом был указан этиловый спирт) и продавалась горожанам. В результате 76 человек погибли, еще 123 пострадали. В 2018 г. за реализацию продукции, не отвечающей требованиям безопасности, были осуждены на 2,5-3 года колонии пять человек. В августе 2020 г. еще семеро были признаны виновными в производстве, хранении, перевозке, а также в сбыте опасной для здоровья спиртосодержащей жидкости и приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 9 лет.
В октябре 2021 г. почти одновременно произошли две крупные трагедии с массовым отравлением суррогатным алкоголем. Первая из них случилась в Оренбургской области в период с 6 по 18 октября. Тогда после употребления суррогата пострадали 64 жителя в семи населенных пунктах региона, 36 из них скончались. Следователи обнаружили склад, откуда поставлялись партии контрафакта. При обыске были изъяты 1279 бутылок алкоголя по 0,5 л. Спустя два года суд по делу об отравлении приговорил четырех человек на сроки от 8 до 9,5 г. Они, пришел суд к выводу, купили в Уфе 2500 л метилового спирта, смешали его с водой, разлили по пластиковой и стеклянной таре, после чего продали.
В период с 7 по 14 октября 2021 г. в Екатеринбурге от суррогатного алкоголя на метиловом спирте пострадал 51 человек, 44 из них скончались. По делу о массовом отравлении были осуждены семь человек – сначала на сроки от трех лет условно до 6,5 года колонии. Позднее шестерым из них приговор был ужесточен: от девяти до десяти лет колонии. Как сообщали в СКР, незаконным оборотом спиртосодержащей продукции они занимались с 2020 г. Всего правоохранителями было конфисковано 45 000 л суррогата. В июне 2025 г. в Екатеринбурге были задержаны представители азербайджанской диаспоры. Как сообщало «РИА Новости», одни из задержанных были организаторами поставок контрафакта.
Летом 2023 г. серия отравлений напитком «Мистер сидр» унесла жизни 50 человек в Поволжье, еще 66 пострадали. Контрафактный напиток распространялся в нескольких регионах России – в Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. В Национальной ассоциации производителей традиционного сидра тогда отмечали, что бренд «Мистер сидр» зарегистрирован, но его состав не имеет к сидру никакого отношения. В сентябре 2025 г. фигуранты дела Анар Гусейнов и Артем Айрапетян были признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и продажа опасной продукции, повлекшие смерть людей) и приговорены к девяти и восьми годам колонии соответственно. Айрапетян, утверждало следствие, продал Гусейнову 4 т метилового спирта, который и добавлялся в растворимый сок, производство такого «сидра» осуществлялось в Самарской области.