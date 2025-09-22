Фигуранты дела об отравлении «Мистером сидром» приговорены к колонии

Председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков сообщал «Ведомостям», что бренд «Мистер сидр» зарегистрирован, но его состав не имеет к сидру никакого отношения. Потребители пострадали от некоего суррогата, состоящего из воды, сахара, ароматизатора и спирта, считает он. «Там вообще ничего не было от яблока, даже восстановленного яблочного сока», – отметил эксперт.