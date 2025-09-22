Фигуранты дела об отравлении «Мистером сидром» приговорены к колонии
Красноглинский районный суд Самары приговорил фигурантов дела о массовом отправлении напитком «Мистер сидр». Производитель напитка Анар Гусейнов получил 9 лет колонии. Поставщик спирта Артем Айрапетян получил 8 лет. Об этом сообщил ТАСС.
Гусейнов и Айрапетян признаны виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и продажа опасной продукции, повлекшие смерть людей).
3 марта сообщалось, что обвиняемые Анар Гусейнов и Артем Айрапетян частично признали вину, но не согласились с тем, что действовали по предварительному сговору. 8 сентября гособвинение запрашивало для фигурантов дела наказание в виде 9 лет 9 месяцев колонии.
Летом 2023 г. от отравления напитком «Мистер сидр» погибло 50 человек, еще 66 получили отравления различной степени тяжести. По данным следствия, контрафактный сидр продавался в нескольких регионах России, включая Самарскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Пензенскую, Курганскую области.
Председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков сообщал «Ведомостям», что бренд «Мистер сидр» зарегистрирован, но его состав не имеет к сидру никакого отношения. Потребители пострадали от некоего суррогата, состоящего из воды, сахара, ароматизатора и спирта, считает он. «Там вообще ничего не было от яблока, даже восстановленного яблочного сока», – отметил эксперт.