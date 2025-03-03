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Фигуранты дела об отравлениях напитком «Мистер сидр» частично признали вину

Ведомости

В Красноглинском районном суде Самары прошло заседание по делу о массовом отравлении напитком «Мистер сидр» в 2023 г., в результате которого погибло 50 человек. Обвиняемые Анар Гусейнов и Артем Айрапетян частично признали вину, но не согласились с тем, что действовали по предварительному сговору, передает ТАСС.

Их обвиняют по ст. 238 УК РФ (производство и продажа опасной продукции, повлекшие смерть людей). Ранее Гусейнов пытался добиться прекращения дела, но суд отказал в его ходатайстве. По данным следствия, контрафактный сидр продавался в нескольких регионах России, включая Самарскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Пензенскую, Курганскую области. В результате отравления 50 человек погибли, еще 66 получили отравления различной степени тяжести.

Летом 2023 г. первые случаи отравления были зафиксированы в Ульяновской области. Помимо этого отравления были зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Напиток, по предварительным данным, был произведен в Самарской области. По информации Telegram-канала «МВД медиа», для пресечения попыток вывоза контрафактной продукции на дорогах региона были выставлены патрули. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских призывал местных предпринимателей прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита. По его словам, напиток продавался на розлив, правоохранители изымали продукцию на территории региона.

Бренд «Мистер сидр» зарегистрирован, но его состав не имеет к сидру никакого отношения, сообщил 5 июня 2023 г. «Ведомостям» председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков. По его словам, потребители в Ульяновской области пострадали от некоего суррогата, состоящего из воды, сахара, ароматизатора и спирта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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