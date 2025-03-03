Фигуранты дела об отравлениях напитком «Мистер сидр» частично признали вину

В Красноглинском районном суде Самары прошло заседание по делу о массовом отравлении напитком «Мистер сидр» в 2023 г., в результате которого погибло 50 человек. Обвиняемые Анар Гусейнов и Артем Айрапетян частично признали вину, но не согласились с тем, что действовали по предварительному сговору, передает ТАСС.