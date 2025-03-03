Фигуранты дела об отравлениях напитком «Мистер сидр» частично признали вину
В Красноглинском районном суде Самары прошло заседание по делу о массовом отравлении напитком «Мистер сидр» в 2023 г., в результате которого погибло 50 человек. Обвиняемые Анар Гусейнов и Артем Айрапетян частично признали вину, но не согласились с тем, что действовали по предварительному сговору, передает ТАСС.
Их обвиняют по ст. 238 УК РФ (производство и продажа опасной продукции, повлекшие смерть людей). Ранее Гусейнов пытался добиться прекращения дела, но суд отказал в его ходатайстве. По данным следствия, контрафактный сидр продавался в нескольких регионах России, включая Самарскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Пензенскую, Курганскую области. В результате отравления 50 человек погибли, еще 66 получили отравления различной степени тяжести.
Летом 2023 г. первые случаи отравления были зафиксированы в Ульяновской области. Помимо этого отравления были зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.
Напиток, по предварительным данным, был произведен в Самарской области. По информации Telegram-канала «МВД медиа», для пресечения попыток вывоза контрафактной продукции на дорогах региона были выставлены патрули. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских призывал местных предпринимателей прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита. По его словам, напиток продавался на розлив, правоохранители изымали продукцию на территории региона.
Бренд «Мистер сидр» зарегистрирован, но его состав не имеет к сидру никакого отношения, сообщил 5 июня 2023 г. «Ведомостям» председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков. По его словам, потребители в Ульяновской области пострадали от некоего суррогата, состоящего из воды, сахара, ароматизатора и спирта.