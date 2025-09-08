Фигурантам дела об отравлении напитком «Мистер сидр» запросили 9 лет колонии
Гособвинение запросило для фигурантов по делу о производстве опасного напитка «Мистер сидр», отравление которым привело к гибели 50 человек, наказание в виде 9 лет 9 месяцев колонии. Об этом сообщил прокурор в ходе прений в Красноглинском районном суде Самары.
«Подсудимым следует назначить наказание в размере, близком к максимальному», – пояснил прокурор (цитата по ТАСС).
3 марта сообщалось, что обвиняемые Анар Гусейнов и Артем Айрапетян частично признали вину, но не согласились с тем, что действовали по предварительному сговору.
По версии следствия, контрафактный напиток распространялся в нескольких регионах России – в Самарской, Ульяновской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. В результате пострадали 116 человек: 50 погибли, еще 66 получили отравления различной степени тяжести.
Летом 2023 г. первые случаи массового отравления были зафиксированы в Ульяновской области. Для предотвращения распространения продукции в Самарской области выставлялись дорожные патрули. Тогда губернатор Ульяновской области Алексей Русских призывал предпринимателей прекратить продажу сидра, а правоохранительные органы изымали напиток в торговых точках.