Фигурантам дела об отравлении напитком «Мистер сидр» запросили 9 лет колонии

Гособвинение запросило для фигурантов по делу о производстве опасного напитка «Мистер сидр», отравление которым привело к гибели 50 человек, наказание в виде 9 лет 9 месяцев колонии. Об этом сообщил прокурор в ходе прений в Красноглинском районном суде Самары.