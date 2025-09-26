Газета
Общество

Суд арестовал экс-руководителя дочерней компании «Облкоммунэнерго» Боликова

Ведомости

Бывшего руководителя Объединенной теплоснабжающей компании («дочка» «Облкоммунэнерго») Антона Боликова арестовали до 15 ноября. Об этом сообщили в Telegram-канале судов Свердловской области.

Боликов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

23 сентября правоохранительные органы задержали бенефициара коммунального холдинга «Корпорация СТС» Алексея Боброва и председателя правления уральского холдинга Татьяну Черных. Также в Москве прошли обыски по местам жительства и в офисах бенефициаров АО «Облкоммунэнерго» и АО «ОТСК». Бобров был доставлен в Екатеринбург.

До этого, 15 сентября, Генпрокуратура подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга об обращении в доход государства АО «Облкоммунэнерго», фактическими владельцами которого названы бывший советник Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Бобров.

На фоне этого губернатор Свердловской области Денис Паслер снял Олега Чемезова с должности вице-губернатора Свердловской области. Чемезов был заявлен в качестве ответчиков по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства АО «Облкоммунэнерго».

