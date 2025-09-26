Суд арестовал экс-руководителя дочерней компании «Облкоммунэнерго» Боликова

23 сентября правоохранительные органы задержали бенефициара коммунального холдинга «Корпорация СТС» Алексея Боброва и председателя правления уральского холдинга Татьяну Черных. Также в Москве прошли обыски по местам жительства и в офисах бенефициаров АО «Облкоммунэнерго» и АО «ОТСК». Бобров был доставлен в Екатеринбург.