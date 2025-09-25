Газета
Паслер снял Олега Чемезова с должности вице-губернатора Свердловской области

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов отправлен в отставку. Указ об этом подписал глава региона Денис Паслер, сообщили в Telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области.

Чемезов освобожден от занимаемой должности с 25 сентября.

23 сентября правоохранительные органы задержали уральского бизнесмена и бенефициара коммунального холдинга «Корпорация СТС» Алексея Боброва и председателя правления уральского холдинга Татьяну Черных. В качестве ответчиков по иску Генпрокуратура об обращении в доход государства АО «Облкоммунэнерго» также заявлен вице-губернатор Свердловской области Чемезов. В числе третьих лиц фигурирует учредитель издания Ura.ru – ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания».

«Корпорация СТС» на следующий день заявила о готовности передать «Облкоммунэнерго» государству. Холдинг представил доказательства, что подавляющая часть активов «Облкоммунэнерго» была приобретена до 2012 г. – до вхождения предприятия в корпоративную структуру.

