«Корпорация СТС» заявила о готовности передать «Облкоммунэнерго» государству

По утверждению прокуратуры, при приватизации предприятия были допущены процедурные нарушения. По данным искового заявления, владельцы холдинга, бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров, получили объект из-за неформальных связей с руководителями федеральных и региональных структур. Кроме того, холдинг обвиняется в том, что доходы от деятельности «Облкоммунэнерго» использовал для расширения бизнеса.