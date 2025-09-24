Газета
«Корпорация СТС» заявила о готовности передать «Облкоммунэнерго» государству

Уральская «Корпорация СТС» готова передать АО «Облкоммунэнерго» в собственность государства для урегулирования ситуации. Об этом говорится в сообщении на сайте холдинга.

«Корпорация СТС заявляет о готовности к конструктивному решению спора», – подчеркивается в сообщении.

Холдинг представил доказательства, что подавляющая часть активов «Облкоммунэнерго» была приобретена до 2012 г. – раньше вхождения предприятия в корпоративную структуру. Согласно сообщению, более поздние активы приобретались при помощи независимых источников финансирования, которые не были связаны с «Облкоммунэнерго».

По утверждению прокуратуры, при приватизации предприятия были допущены процедурные нарушения. По данным искового заявления, владельцы холдинга, бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров, получили объект из-за неформальных связей с руководителями федеральных и региональных структур. Кроме того, холдинг обвиняется в том, что доходы от деятельности «Облкоммунэнерго» использовал для расширения бизнеса.

23 сентября правоохранительные органы задержали уральского бизнесмена Алексея Боброва и генерального директора «Корпорации СТС» Татьяну Черных.

15 сентября Генпрокуратура подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга об обращении в доход государства АО «Облкоммунэнерго», фактическими владельцами которого названы бывший советник Анатолия Чубайса Биков и его компаньон Бобров.

