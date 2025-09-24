Бенефициару «Корпорации СТС» Боброву вменяют хищение 508 млн рублей

В иске надзорное ведомство требовало обратить в доход РФ акции АО «Облкоммунэнерго» (75%), принадлежащие АО «СУЭНКО», а также доли и акции еще в 80 компаниях. В качестве ответчиков по делу также заявлены вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывшие министры региона Алексей Пьянков и Николай Смирнов. В числе третьих лиц фигурирует учредитель Ura.ru – ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания».