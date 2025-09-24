Газета
Бенефициару «Корпорации СТС» Боброву вменяют хищение 508 млн рублей

Ведомости

Уральскому бизнесмену и бенефициару коммунального холдинга «Корпорация СТС» Алексею Боброву предъявлено обвинение в хищении 508 млн руб., сообщил следователь в ходе судебного заседания, передают «РИА Новости».

По версии следствия, Бобров действовал в составе организованной группы по предварительному сговору.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал председателя правления уральского холдинга «Корпорация СТС» Татьяну Черных до 15 ноября. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

23 сентября правоохранительные органы задержали Боброва и Черных. По информации агентства, в Москве прошли обыски по местам жительства и в офисах бенефициаров АО «Облкоммунэнерго» и АО «ОТСК». После этого Бобров был доставлен в Екатеринбург.

15 сентября Генпрокуратура подала иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга об обращении в доход государства АО «Облкоммунэнерго», фактическими владельцами которого названы бывший советник Анатолия Чубайса Артем Биков и его компаньон Бобров.

В иске надзорное ведомство требовало обратить в доход РФ акции АО «Облкоммунэнерго» (75%), принадлежащие АО «СУЭНКО», а также доли и акции еще в 80 компаниях. В качестве ответчиков по делу также заявлены вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывшие министры региона Алексей Пьянков и Николай Смирнов. В числе третьих лиц фигурирует учредитель Ura.ru – ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания».

