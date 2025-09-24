Суд арестовал председателя правления «Корпорации СТС»

24 сентября «Корпорация СТС» заявила о готовности передать АО «Облкоммунэнерго» в собственность государства для урегулирования ситуации. Холдинг обвиняется в том, что использовал доходы от деятельности «Облкоммунэнерго» для расширения бизнеса. Также, по утверждению прокуратуры, при приватизации предприятия были допущены процедурные нарушения. По данным искового заявления, владельцы холдинга, бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров, получили объект из-за неформальных связей с руководителями федеральных и региональных структур.