Суд арестовал председателя правления «Корпорации СТС»
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал председателя правления уральского холдинга «Корпорация СТС» Татьяну Черных до 15 ноября, сообщили «РИА Новости». Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
После оглашения приговора Черных сообщила журналистам, что собирается обжаловать приговор.
24 сентября «Корпорация СТС» заявила о готовности передать АО «Облкоммунэнерго» в собственность государства для урегулирования ситуации. Холдинг обвиняется в том, что использовал доходы от деятельности «Облкоммунэнерго» для расширения бизнеса. Также, по утверждению прокуратуры, при приватизации предприятия были допущены процедурные нарушения. По данным искового заявления, владельцы холдинга, бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров, получили объект из-за неформальных связей с руководителями федеральных и региональных структур.
23 сентября правоохранительные органы задержали Боброва и Черных. По информации агентства, в Москве прошли обыски по местам жительства и в офисах бенефициаров АО «Облкоммунэнерго» и АО «ОТСК». После этого Бобров был доставлен в Екатеринбург.