Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд арестовал председателя правления «Корпорации СТС»

Ведомости

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал председателя правления уральского холдинга «Корпорация СТС» Татьяну Черных до 15 ноября, сообщили «РИА Новости». Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

После оглашения приговора Черных сообщила журналистам, что собирается обжаловать приговор.

24 сентября «Корпорация СТС» заявила о готовности передать АО «Облкоммунэнерго» в собственность государства для урегулирования ситуации. Холдинг обвиняется в том, что использовал доходы от деятельности «Облкоммунэнерго» для расширения бизнеса. Также, по утверждению прокуратуры, при приватизации предприятия были допущены процедурные нарушения. По данным искового заявления, владельцы холдинга, бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров, получили объект из-за неформальных связей с руководителями федеральных и региональных структур.

23 сентября правоохранительные органы задержали Боброва и Черных. По информации агентства, в Москве прошли обыски по местам жительства и в офисах бенефициаров АО «Облкоммунэнерго» и АО «ОТСК». После этого Бобров был доставлен в Екатеринбург.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте