МВД: мошенники выдают себя за сотрудников Росреестра для хищения средств
Мошенники стали обманывать россиян, представляясь сотрудниками Росреестра и предупреждая их о фейковых операциях с недвижимостью, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как объяснили в ведомстве, злоумышленники запугивают жертву якобы возможной потерей квартиры с помощью звонков по телефону, электронной почты и сообщений в мессенджерах. Они также могут присылать пользователям поддельные «документы из Росреестра».
Целью таких действий является возбуждение паники. В этом состоянии человек связывается с фиктивной «службой поддержки» по номеру, который указали мошенники. Затем аферисты получают доступ к персональным данным абонента или его денежным средствам.
В МВД напомнили, что Росреестр просит россиян перезвонить для решения какого-либо вопроса. Официальная переписка ведется исключительно с адресов в домене @rosreestr.ru.
25 сентября ведомство также выявило схему с фейковыми уведомлениями о якобы взломе электронной почты. Злоумышленники отправляют сообщения с правдоподобных адресов с припиской «mail». Затем пользователи могут перейти по фишинговой ссылке и вместо смены пароля предоставят свои данные аферистам.