Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД: мошенники выдают себя за сотрудников Росреестра для хищения средств

Ведомости

Мошенники стали обманывать россиян, представляясь сотрудниками Росреестра и предупреждая их о фейковых операциях с недвижимостью, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как объяснили в ведомстве, злоумышленники запугивают жертву якобы возможной потерей квартиры с помощью звонков по телефону, электронной почты и сообщений в мессенджерах. Они также могут присылать пользователям поддельные «документы из Росреестра».

Целью таких действий является возбуждение паники. В этом состоянии человек связывается с фиктивной «службой поддержки» по номеру, который указали мошенники. Затем аферисты получают доступ к персональным данным абонента или его денежным средствам.

В МВД напомнили, что Росреестр просит россиян перезвонить для решения какого-либо вопроса. Официальная переписка ведется исключительно с адресов в домене @rosreestr.ru.

25 сентября ведомство также выявило схему с фейковыми уведомлениями о якобы взломе электронной почты. Злоумышленники отправляют сообщения с правдоподобных адресов с припиской «mail». Затем пользователи могут перейти по фишинговой ссылке и вместо смены пароля предоставят свои данные аферистам.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её