Путин выразил соболезнования родным и близким Тиграна Кеосаяна

О смерти Кеосаяна 26 сентября сообщила его супруга, главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. У режиссера были проблемы с сердцем. В январе она рассказывала, что муж перенес клиническую смерть и находился в коме, позже его состояние стабилизировалось, но улучшений не наступило.