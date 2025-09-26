Газета
Общество

Путин выразил соболезнования родным и близким Тиграна Кеосаяна

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссера, сценариста и телеведущего Тиграна Кеосаяна, скончавшегося на 60-м году жизни.

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства назвал его «необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, которого все любили».

Путин отметил, что Кеосаян посвятил себя служению искусству, много сделал для сохранения и развития традиций отечественного кино и обогатил культурную жизнь страны самобытными работами.

Фото.

Ведущий, режиссер, патриот и многодетный отец: чем запомнился Тигран Кеосаян

Медиа / Фото

«Творчество Тиграна Эдмондовича отражало дух и настроение времени, в котором он жил», – пояснил президент, отметив, что светлая память о Кеосаяне навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху.

О смерти Кеосаяна 26 сентября сообщила его супруга, главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. У режиссера были проблемы с сердцем. В январе она рассказывала, что муж перенес клиническую смерть и находился в коме, позже его состояние стабилизировалось, но улучшений не наступило.

Кеосаян известен по фильмам «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», сериалу «Мужская работа» и авторской программе «Международная пилорама». В январе 2025 г. президент присвоил ему звание заслуженного артиста России.

