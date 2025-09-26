Умер режиссер Тигран Кеосаян

8 января Симоньян сообщила, что ее муж перенес клиническую смерть и находится в коме. Ранее у него на протяжении долгого времени были проблемы с сердцем. В апреле главред RT говорила, что Кеосаян начал приходить в себя – открывал рот, шевелился и протягивал руки. В июле она сообщила, что улучшений в состоянии Кеосаяна нет.