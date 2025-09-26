Умер режиссер Тигран Кеосаян

Умер режиссер Тигран КеосаянТелеведущий был в коме с января 2025 года
Кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщила его вдова, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», – написала она в своем Telegram-канале.
8 января Симоньян сообщила, что ее муж перенес клиническую смерть и находится в коме. Ранее у него на протяжении долгого времени были проблемы с сердцем. В апреле главред RT говорила, что Кеосаян начал приходить в себя – открывал рот, шевелился и протягивал руки. В июле она сообщила, что улучшений в состоянии Кеосаяна нет.
Сама Симоньян в настоящее время проходит лечение от рака.
Кеосаян известен по фильмам «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и телесериалу «Мужская работа». Был автором и ведущим телепрограммы «Международная пилорама». В январе президент РФ Владимир Путин присвоил режиссеру почетное звание заслуженного артиста России.