Чем известен Тигран Кеосаян

В 1993 г. вместе со старшим братом Давидом основал студию «Gold Vision», где при участии своего однокурсника Федора Бондарчука снимал музыкальные клипы звездам 1990-х. Кроме того, фирма занималась и другими проектами: от создания рекламных роликов до производства художественных телепрограмм и организации фестивалей. В 2000 г. после слияния «Gold Vision» с продюсерским центром «Видео интернешнл» образовалась «Студия 2В» (после января 2023 г. – «2V Media»). В 2004 г. братья покинули компанию.