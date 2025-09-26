Чем известен Тигран Кеосаян

Чем известен Тигран КеосаянРежиссер и ведущий скончался в возрасте 59 лет
26 сентября режиссер и ведущий Тигран Кеосаян, который последние девять месяцев находился в коме, умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян. Подробности биографии заслуженного артиста России – в справке «Ведомостей».
Тигран Эдмондович Кеосаян родился 4 января 1966 г. в Москве в семье кинематографистов. Отец, Эдмонд Кеосаян, был режиссером (снял трилогию про «Неуловимых мстителей»), заслуженным деятелем искусств РСФСР. Мать, Лаура Геворкян, – актриса, заслуженная артистка Армянской ССР.
В 1983 г. окончил московскую спецшколу №23 с углубленным изучением иностранных языков. После года работы на «Мосфильме» поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Обучение прервала двухлетняя служба в войсках ПВО. Диплом получил лишь в 1998 г., уже начав карьеру в кино. В студенческие годы поставил свой первый короткометражный фильм «Солнечный берег» (1988), а также снялся в киноэпопее Юрия Озерова «Сталинград» (1989).
Полнометражным дебютом Кеосаяна стала криминальная мелодрама «Катька и Шиз» (1992). Широкая известность пришла после комедии «Бедная Саша» (1997), удостоенной премии ТЭФИ в категории «Лучший игровой фильм», и мелодрамы «Ландыш серебристый» (2000).
В 1993 г. вместе со старшим братом Давидом основал студию «Gold Vision», где при участии своего однокурсника Федора Бондарчука снимал музыкальные клипы звездам 1990-х. Кроме того, фирма занималась и другими проектами: от создания рекламных роликов до производства художественных телепрограмм и организации фестивалей. В 2000 г. после слияния «Gold Vision» с продюсерским центром «Видео интернешнл» образовалась «Студия 2В» (после января 2023 г. – «2V Media»). В 2004 г. братья покинули компанию.
В 2000-х Тигран Кеосаян снял сериалы «Мужская работа» (2001) и «Ялта-45» (2011), а также фильмы «Заяц над бездной» (2006) и «Мираж» (2008). В 2018 г. в прокат вышла романтическая комедия «Крымский мост. Сделано с любовью!», профинансированная Фондом кино. В 2021 г. режиссер выпустил драму «Бессмертные» о ветеранах Афганской войны.
С 2007 г. активно работал на телевидении: в частности, вел ток-шоу «Вечер с Тиграном Кеосаяном» (РЕН ТВ), «Ты и я» («Россия»), «Международную пилораму» (НТВ). 26 февраля 2022 г. в эфире последней вместо обычного выпуска программы с юмористическими скетчами Кеосаян обратился к зрителям НТВ и объяснил необходимость проведения спецоперации на территории Украины.
Кеосаян был дважды женат. От первого брака с актрисой Аленой Хмельницкой (1993–2014) у него есть две дочери. С 2022 г. он был женат на Маргарите Симоньян, главном редакторе RT. У пары трое детей.
Являлся заслуженным артистом РФ (2025), заслуженным деятелем искусств РФ (2024), обладателем премии ТЭФИ, приза «За вклад в комедию» на фестивале «Улыбнись, Россия!».
В январе 2025 г. пережил клиническую смерть, после которой на протяжении девяти месяцев находился в коме. Как отмечала его супруга Маргарита Симоньян, у режиссера длительное время наблюдались проблемы с сердцем. Кеосаян умер 26 сентября 2025 г., так и не приходя в сознание.