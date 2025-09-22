Газета
Маргарита Симоньян рассказала о своем лечении от рака

Ведомости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что проходит лечение от рака. О диагнозе она рассказала в своем Telegram-канале.

«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать», – отметила Симоньян, упомянув своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, который до сих пор находится в коме.

По ее словам, в ближайшее время зрители увидят ее в парике. «Будем вместе выбирать, какой больше подходит», – добавила она.

8 сентября Симоньян сообщала, что у нее обнаружили тяжелое заболевание. Тогда она говорила о предстоящей операции. 9 сентября главред RT вышла из наркоза и поблагодарила всех за поддержку. 11 сентября она уточнила, что уже вернулась домой, однако ей предстоит курс лечения.

