Маргарита Симоньян рассказала о своем лечении от рака
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что проходит лечение от рака. О диагнозе она рассказала в своем Telegram-канале.
«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать», – отметила Симоньян, упомянув своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, который до сих пор находится в коме.
По ее словам, в ближайшее время зрители увидят ее в парике. «Будем вместе выбирать, какой больше подходит», – добавила она.