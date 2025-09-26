Бизнесмен Пономарев обжаловал приговор по делу о хищении 1,1 млрд рублей
Защита обжаловала приговор бизнесмену Константину Пономареву, сообщил «Ведомостям» адвокат Александр Ляшенко.
11 сентября Тверской райсуд Москвы приговорил Пономарева к 10 годам колонии общего режима по делу о хищении векселей крупнейших банков на 1,1 млрд руб. С учетом сложения сроков по ранее вынесенным приговорам бизнесмен проведет в колонии 14 лет.
Кроме того, бизнесмену назначили штраф в размере 2,5 млн руб. Тверской суд также конфисковал более 1 млрд руб. в доход государства.
Пономарев вину не признал. Его адвокат Ляшенко после приговора заявил, что Пономарев считает обвинительное заключение «расправой над бизнесом в России», и защита намерена обжаловать приговор.