В Госдуме сообщили о разработке проекта о перевозке детей в такси без переплаты
Госдума разрабатывает законопроект, регулирующий перевозку детей в такси. Инициатива предполагает, что пассажиры не будут переплачивать за такси с детским креслом или бустером, сообщила ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Мы сейчас разрабатываем законопроект, который в том числе будет касаться и детского тарифа. Не должно быть переплаты за то, что в машине такси едет ребенок», – сказала она.
По словам депутата, в законопроекте пропишут требования к водителю и оснащению такси, но «никакого повышения цены для семей с детьми для поездок в такси быть не должно».
С 1 сентября в России вступили в силу изменения в ПДД, ужесточающие требования к перевозке детей. Как сообщала Буцкая, теперь нельзя использовать различные адаптеры, лямки и бескаркасные автокресла. Штраф за нарушение новых правил составит 3000 руб. для физических лиц и 100 000 руб. для юридических лиц, включая такси.
В том же месяце депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает двукратное увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей. За такие нарушения гражданам будет грозить штраф в размере 5000 руб. вместо нынешних 3000 руб., должностным лицам – 50 000 руб. вместо 25 000 руб., а юридическим лицам – 200 000 руб. вместо 100 000 руб. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что ужесточение ответственности направлено на снижение числа ДТП с участием детей-пассажиров.