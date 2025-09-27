В Госдуме сообщили о разработке проекта о перевозке детей в такси без переплаты

В том же месяце депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает двукратное увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей. За такие нарушения гражданам будет грозить штраф в размере 5000 руб. вместо нынешних 3000 руб., должностным лицам – 50 000 руб. вместо 25 000 руб., а юридическим лицам – 200 000 руб. вместо 100 000 руб. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что ужесточение ответственности направлено на снижение числа ДТП с участием детей-пассажиров.