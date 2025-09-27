Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Госдуме сообщили о разработке проекта о перевозке детей в такси без переплаты

Ведомости

Госдума разрабатывает законопроект, регулирующий перевозку детей в такси. Инициатива предполагает, что пассажиры не будут переплачивать за такси с детским креслом или бустером, сообщила ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. 

«Мы сейчас разрабатываем законопроект, который в том числе будет касаться и детского тарифа. Не должно быть переплаты за то, что в машине такси едет ребенок», – сказала она.

По словам депутата, в законопроекте пропишут требования к водителю и оснащению такси, но «никакого повышения цены для семей с детьми для поездок в такси быть не должно».

С 1 сентября в России вступили в силу изменения в ПДД, ужесточающие требования к перевозке детей. Как сообщала Буцкая, теперь нельзя использовать различные адаптеры, лямки и бескаркасные автокресла. Штраф за нарушение новых правил составит 3000 руб. для физических лиц и 100 000 руб. для юридических лиц, включая такси.

В том же месяце депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает двукратное увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей. За такие нарушения гражданам будет грозить штраф в размере 5000 руб. вместо нынешних 3000 руб., должностным лицам – 50 000 руб. вместо 25 000 руб., а юридическим лицам – 200 000 руб. вместо 100 000 руб. В пояснительной записке к проекту отмечалось, что ужесточение ответственности направлено на снижение числа ДТП с участием детей-пассажиров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её