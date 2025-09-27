В Ленобласти еще шесть человек умерли из-за отравления суррогатом

После этого были установлены и задержаны трое мужчин, подозреваемых в реализации потерпевшим спиртосодержащей продукции. Следователи и полицейские в ходе обысков изъяли канистры со спиртосодержащей жидкостью. По данным СК, в ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение, следствие просит суд заключить их под стражу.