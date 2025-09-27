В Ленобласти еще шесть человек умерли из-за отравления суррогатом
Шесть человек умерли в Волосовском районе Ленинградской области после употребления алкоголя с метиловым спиртом, возбуждено уголовное дело, сообщает Telegram-канал Следственного управления СК России по региону.
Следственный отдел по городу Волосово возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По информации следствия, с 10 по 17 сентября в районе умерли шесть человек. Судебно-медицинское исследование тел погибших показало «высокое и/или смертельное» содержание метилового спирта.
После этого были установлены и задержаны трое мужчин, подозреваемых в реализации потерпевшим спиртосодержащей продукции. Следователи и полицейские в ходе обысков изъяли канистры со спиртосодержащей жидкостью. По данным СК, в ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение, следствие просит суд заключить их под стражу.
По данным прокуратуры Ленинградской области, всего в Сланцевском и Волосовском районах по делу об отравлении суррогатным алкоголем были задержаны несколько человек, изъято более 1000 л продукции.
В правительстве региона ранее уточняли, что всего в сентябре в Сланцевском районе после употребления алкоголя погибли как минимум 19 человек. В восьми случаях лабораторно подтвердили, что к гибели людей привел метанол.