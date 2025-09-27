У экс-мэра Владивостока и других должников изъяли 700 объектов недвижимости
Судебные приставы обратили в доход государства более 700 объектов недвижимости, принадлежавших бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву и другим связанным с ним должникам. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе главного межрегионального ФССП России.
Ленинский районный суд в июле удовлетворил иск Генпрокуроратуры РФ к Николаеву. Суд постановил изъять в пользу государства имущество, приобретенное с нарушением антикоррупционного законодательства, – 821 объект. Сообщалось, что с экс-мэра и его родственников также взыщут 590,2 млн руб. По данным «РИА Новости», в отношении Николаева возбуждено несколько исполнительных производств, в том числе два об аресте имущества. Первое производство возбудили 29 мая, второе – 10 сентября, следует из материалов судебных приставов.
Прокуратура установила, что Николаев нарушал антикоррупционные нормы, когда занимал должность мэра. В результате под арест попали активы общей стоимостью свыше 7,5 млрд руб.
Николаев занимал пост мэра Владивостока в период с 2004 по 2008 г. До этого он был депутатом законодательного собрания Приморья. В 2007 г. экс-мэр получил условный срок в четыре с половиной года и трехлетний запрет занимать государственные должности за превышение полномочий. Санкция вступила в силу 20 февраля 2008 г., после чего он покинул должность. В сентябре 2008 г. суд заменил Николаеву условный срок на реальный арест из-за регулярных пропусков обязательных отметок в инспекции. Просьбы обвиняемого учесть лечение за границей в Таиланде судом были отклонены. В 2018 г. Николаев вернулся в Россию, жил в Приморье, занимался бизнесом и основал благотворительный фонд.