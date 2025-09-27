Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

У экс-мэра Владивостока и других должников изъяли 700 объектов недвижимости

Ведомости

Судебные приставы обратили в доход государства более 700 объектов недвижимости, принадлежавших бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву и другим связанным с ним должникам. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе главного межрегионального ФССП России.

Ленинский районный суд в июле удовлетворил иск Генпрокуроратуры РФ к Николаеву. Суд постановил изъять в пользу государства имущество, приобретенное с нарушением антикоррупционного законодательства, – 821 объект. Сообщалось, что с экс-мэра и его родственников также взыщут 590,2 млн руб. По данным «РИА Новости», в отношении Николаева возбуждено несколько исполнительных производств, в том числе два об аресте имущества. Первое производство возбудили 29 мая, второе – 10 сентября, следует из материалов судебных приставов.

Прокуратура установила, что Николаев нарушал антикоррупционные нормы, когда занимал должность мэра. В результате под арест попали активы общей стоимостью свыше 7,5 млрд руб.

Николаев занимал пост мэра Владивостока в период с 2004 по 2008 г. До этого он был депутатом законодательного собрания Приморья. В 2007 г. экс-мэр получил условный срок в четыре с половиной года и трехлетний запрет занимать государственные должности за превышение полномочий. Санкция вступила в силу 20 февраля 2008 г., после чего он покинул должность. В сентябре 2008 г. суд заменил Николаеву условный срок на реальный арест из-за регулярных пропусков обязательных отметок в инспекции. Просьбы обвиняемого учесть лечение за границей в Таиланде судом были отклонены. В 2018 г. Николаев вернулся в Россию, жил в Приморье, занимался бизнесом и основал благотворительный фонд.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её