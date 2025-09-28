Мошенники внедряют вредоносные программы под видом приложений банков

25 сентября в МВД России сообщили, что злоумышленники придумали схему с фейковыми уведомлениями о якобы взломе электронной почты. Они отправляют сообщения с правдоподобных адресов с припиской mail, но подвох «легко обнаружить, посмотрев адрес». По ссылке открывается фишинговая ссылка для якобы смены пароля, после чего аферист получает доступ к важным данным жертвы.