Мошенники внедряют вредоносные программы под видом приложений банков
Мошенники для хищения средств россиян начали внедрять схемы с использованием мобильных приложений для бесконтактных платежей. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ, эти приложения позволяют злоумышленникам получать данные банковских карт при контакте смартфона со считывателем.
В ведомстве пояснили, что аферисты под предлогом переустановки банковского приложения просят жертву скачать специальную программу, например, NFC Gate. Данное приложение активирует NFC-датчик, что приводит к передаче реквизитов карты мошеннику при поднесении телефона к считывающему устройству.
25 сентября в МВД России сообщили, что злоумышленники придумали схему с фейковыми уведомлениями о якобы взломе электронной почты. Они отправляют сообщения с правдоподобных адресов с припиской mail, но подвох «легко обнаружить, посмотрев адрес». По ссылке открывается фишинговая ссылка для якобы смены пароля, после чего аферист получает доступ к важным данным жертвы.