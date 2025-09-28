Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мошенники внедряют вредоносные программы под видом приложений банков

Ведомости

Мошенники для хищения средств россиян начали внедрять схемы с использованием мобильных приложений для бесконтактных платежей. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ, эти приложения позволяют злоумышленникам получать данные банковских карт при контакте смартфона со считывателем.

В ведомстве пояснили, что аферисты под предлогом переустановки банковского приложения просят жертву скачать специальную программу, например, NFC Gate. Данное приложение активирует NFC-датчик, что приводит к передаче реквизитов карты мошеннику при поднесении телефона к считывающему устройству.

25 сентября в МВД России сообщили, что злоумышленники придумали схему с фейковыми уведомлениями о якобы взломе электронной почты. Они отправляют сообщения с правдоподобных адресов с припиской mail, но подвох «легко обнаружить, посмотрев адрес». По ссылке открывается фишинговая ссылка для якобы смены пароля, после чего аферист получает доступ к важным данным жертвы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её