Общество

В Госдуме сообщили об отзыве водительских прав у людей с опасными заболеваниями

Ведомости

В России будет внедрена система автоматического аннулирования водительских прав при выявлении у владельцев опасных заболеваний. Об этом сообщил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов, пишет ТАСС.

По его словам, медицинские базы данных интегрируются с базами МВД. При поступлении сигнала о медицинских противопоказаниях права будут аннулироваться автоматически. Новый закон начнет действовать с 1 марта 2027 г.

Депутат подчеркнул, что система направлена на профилактику правонарушений и использует цифровые технологии для обмена информацией в реальном времени, а не увеличивает частоту медосмотров.

28 мая Госдума в первом чтении единогласно приняла правительственный законопроект о распространении административной ответственности за вождение в состоянии опьянения после принятия лекарственных препаратов. Штраф в размере 45 000 руб. и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет будет грозить в случае, если по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме автомобилиста были обнаружены вещества, «входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию человека, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам, одурманивающим веществам, и установлена совокупность клинических признаков опьянения».

