В Госдуме сообщили об отзыве водительских прав у людей с опасными заболеваниями

28 мая Госдума в первом чтении единогласно приняла правительственный законопроект о распространении административной ответственности за вождение в состоянии опьянения после принятия лекарственных препаратов. Штраф в размере 45 000 руб. и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет будет грозить в случае, если по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме автомобилиста были обнаружены вещества, «входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию человека, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам, одурманивающим веществам, и установлена совокупность клинических признаков опьянения».