Росреестр: в России есть восемь городов с именами в названии

Ведомости

В России находятся восемь городов с именем в названии, также с именами связаны более 350 деревень, сел и поселков, рассказали «РИА Новости» в Росреестре. 

По данным Государственного каталога географических названий, в перечень таких городов вошли Владимир (Владимирская область), Артем (Приморский край), Беслан (Республика Северная Осетия – Алания), Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха (Якутия)), Салават (Башкортостан) и Тулун (Иркутская область).

В системе Росреестра также содержатся более 350 населенных пунктов с именами в названии. В Татарстане можно найти 39 таких сел, деревень и поселков, в Башкирии их насчитывается 35.

В августе Росреестр назвал 16 городов с самыми короткими названиями. В их числе Аша, Бор, Дно, Зея, Нея, Обь, Реж и Уфа. В июле в Роскадастре рассказали, что как минимум 67 российских городов имеют одинаковые названия. Чаще всего встречаются Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск. 

