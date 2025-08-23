Росреестр назвал 16 городов с самыми короткими названиями

В августе Росеестр назвал самый молодой город России. Им стал населенный пункт Ойсхара в Чечне, который ранее считался поселком. В июле в Роскадастре рассказали, что как минимум 67 российских городов имеют одинаковые названия. Чаще всего встречаются Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск. В частности, три Приморска расположены в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях, а три Советска – в Кировской, Калининградской и Тульской областях.