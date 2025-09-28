Газета
Путин заявил о росте популяции амурского тигра на Дальнем Востоке

Популяция амурского тигра на Дальнем Востоке с каждым годом увеличивается благодаря труду биологов и специалистов заповедного дела, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении организаторам и участникам мероприятий, посвященных Дню тигра. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил кропотливый труд краеведов, ученых-биологов, специалистов заповедного дела, егерей, а также работу сотрудников центра «Амурский тигр» и волонтеров, благодаря которым растет популяция амурского тигра.

Эти люди, как отметил президент, сохраняют ареал проживания и приумножают численность тигров. Популяция «хозяина тайги» растет и благодаря повышению уровня экологической культуры и реализации госпрограмм, направленных на охрану окружающей среды, добавил Путин.

В июле председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко заявил, что угроза вымирания амурского тигра в России ликвидирована. Он напомнил, что работа по сохранению вида началась 13 лет назад, когда численность популяции амурского тигра на территории России составляла 430 особей. Сейчас «мы уже уверены в достижении числа 750», заключил Чуйченко.

