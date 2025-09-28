Путин заявил о росте популяции амурского тигра на Дальнем Востоке

В июле председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко заявил, что угроза вымирания амурского тигра в России ликвидирована. Он напомнил, что работа по сохранению вида началась 13 лет назад, когда численность популяции амурского тигра на территории России составляла 430 особей. Сейчас «мы уже уверены в достижении числа 750», заключил Чуйченко.