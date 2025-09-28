В Москву на следующей неделе придет «старое бабье лето»

По словам синоптика, ночи в последний день сентября и начале октября могут сопровождаться слабыми заморозками, поскольку столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. После полудня на следующей неделе потеплеет до плюс 8–13 градусов, а в конце недели воздух прогреется еще на один градус, добавил Тишковец.