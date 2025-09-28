Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москву на следующей неделе придет «старое бабье лето»

Ведомости

На следующей неделе в Москве ожидается «старое бабье лето», рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

29 сентября инициатива перейдет к южной периферии антициклона, поэтому осадки в начале недели маловероятны, рассказал синоптик. Днем температура воздуха составит 9–12 градусов тепла.

«До конца недели обширная область повышенного атмосферного давления будет определять погожие метеоусловия на большей части Русской равнины», – сказал он.

По словам синоптика, ночи в последний день сентября и начале октября могут сопровождаться слабыми заморозками, поскольку столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. После полудня на следующей неделе потеплеет до плюс 8–13 градусов, а в конце недели воздух прогреется еще на один градус, добавил Тишковец.

Ночь 25 сентября стала самой холодной с начала календарной осени как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, сообщил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По данным метеостанции ВДНХ, в столице температура опустилась до +5,8, побив предыдущий сентябрьский минимум (+6,4), зафиксированный 13 сентября. В Санкт-Петербурге столбик термометра опустился до +3,3.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её