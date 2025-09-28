МВД: аферисты стали использовать индийские номера телефонов

16 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила о новой мошеннической схеме, при которой граждан убеждают самостоятельно звонить аферистам. Она уточнила, что при такой схеме злоумышленники рассылают поддельные документы или тревожные сообщения, в которых указывают номер телефона для «срочной связи». Жертвы, которые решают проверить информацию, сами звонят по указанному номеру и выходят на контакт с мошенниками.