МВД: аферисты стали использовать индийские номера телефонов

Ведомости

Злоумышленники начали звонить с индийских номеров телефонов с кодом страны «+91», рассчитывая на невнимательность россиян. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве обратили внимание, что разница между российскими и индийскими номерами телефонов кажется незначительной, но последствия оказываются серьезными. По данным МВД, именно на этом мошенники строят свои схемы.

16 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила о новой мошеннической схеме, при которой граждан убеждают самостоятельно звонить аферистам. Она уточнила, что при такой схеме злоумышленники рассылают поддельные документы или тревожные сообщения, в которых указывают номер телефона для «срочной связи». Жертвы, которые решают проверить информацию, сами звонят по указанному номеру и выходят на контакт с мошенниками.

Указанная схема позволяет аферистам обходить защитные системы банков и операторов связи, рассчитанные на блокировку подозрительных входящих звонков. Сообщения с призывом перезвонить могут поступать через мессенджеры, электронную почту, SMS и обычные письма. Чаще всего они содержат информацию о якобы взломе аккаунтов, необходимости заменить документы, банковские или сим-карты, оплатить услуги или штрафы.

