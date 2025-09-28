Газета
Главная / Общество /

В Москве началась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном

Ведомости

В Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве проходит церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщило «РИА Новости».

Венки на церемонию направили президент РФ Владимир Путин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент Союза армян России Ара Абрамян и др.

По данным агентства, на площади перед храмом собрались десятки людей. Они несут цветы к часовне, в которой находится гроб с телом Кеосаяна.

Фото.

Ведущий, режиссер, патриот и многодетный отец: чем запомнился Тигран Кеосаян

Медиа / Фото

26 сентября супруга Кеосаяна, главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа. В январе режиссер перенес клиническую смерть и находился в коме, затем его состояние стабилизировалось, но улучшений не наступило.

Кеосаян работал режиссером с 1990-х. Его дебютом в кино стала криминальная мелодрама «Катька и Шиз» (1992). Снял фильмы «Бедная Саша» и «Ландыш серебристый», сериал «Мужская работа», вел авторскую программу «Международная пилорама». В январе 2025 г. Путин присвоил режиссеру звание заслуженного артиста России.

