В Москве началась церемония прощания с Тиграном Кеосаяном

26 сентября супруга Кеосаяна, главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о смерти мужа. В январе режиссер перенес клиническую смерть и находился в коме, затем его состояние стабилизировалось, но улучшений не наступило.