Несколько человек пострадали при стрельбе в церкви Мичигана
В результате стрельбы в церкви Иисуса Христа Святых города Гранд-Бланк в штате Мичиган пострадали несколько человек. Об этом сообщает полиция Мичигана в соцсети X.
В полиции заявили об отсутствии угрозы для населения. В то же время местных жителей призвали держаться подальше от района стрельбы, поскольку на месте происшествия работают экстренные службы.
CNN сообщило, что стрелок обезврежен. По информации телеканала, в церкви начался пожар. Источник заявил, что среди пострадавших при стрельбе есть дети. В настоящий момент раненых эвакуируют в больницу.
Вечером 27 сентября в Северной Каролине при стрельбе по прибрежному бару погибли три человека, еще восемь получили ранения. По информации властей, стрельбу по бару American Fish Company в прибрежном городе Саутпорт открыл человек, который находился в лодке. Судно в этот момент приближалось к мысу Кейп-Фир. Стрелка задержали сотрудники береговой охраны США.