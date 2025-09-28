Несколько человек пострадали при стрельбе в церкви Мичигана

Вечером 27 сентября в Северной Каролине при стрельбе по прибрежному бару погибли три человека, еще восемь получили ранения. По информации властей, стрельбу по бару American Fish Company в прибрежном городе Саутпорт открыл человек, который находился в лодке. Судно в этот момент приближалось к мысу Кейп-Фир. Стрелка задержали сотрудники береговой охраны США.