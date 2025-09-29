В аэропортах Жуковского, Калуги и Тамбова ввели ограничения на полеты
В подмосковном аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в 5:11 мск сообщил в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, мера необходима для обеспечения безопасности полетов.
До этого, в 1:53, аналогичные ограничения были введены в аэропортах Калуги и Тамбова.
28 сентября Минобороны сообщало, что за сутки российские средства ПВО уничтожили 230 беспилотников самолетного типа, шесть управляемых авиабомб и шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS американского производства и чешских Vampire.